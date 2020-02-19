بيان عاجل للصحة العالمية عن مريض كورونا في مصر

أوضحت منظمة الصحة العالمية، ان حالة الشخص الأجنبي حامل فيروس كورونا فى مصر، مبشرة وهناك تطورات إيجابية جديدة عن حالته.





وقالت الصحة العالمية، بحسب تقارير دولية، إن المصاب الاجنبي في طريقه للشفاء بعدما أظهرت أحدث الفحوص أنه لم يعد حاملا للفيروس، وهو الامر الذي يظهر سرعة التحرك من قبل السلطات المصرية في محاربة أي انتشار للامراض.





من جانبه، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل صوتية تحذر من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، تواصل المركز مع وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، واللتين شددتا على عدم صحة تلك الأنباء.





وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس، وأن جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية.





وأكدت الوزارتان على اتخاذهما تدابير احترازية، للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية.