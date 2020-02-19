كلام نهائي.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري.. تفاصيل

أكد محمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 24 فبراير في موعده ولن يتم تأجيله.





وحدّدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري موعد مباراة القمة فى الدوري يوم 24 من فبراير الجاري والمؤجلة من الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية .





وتابع عبدالله في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لقاء القمة في موعده ولن يتم تأجيله، هناك فرق آخرى فالدوري المصري مش أهلي وزمالك بس"



