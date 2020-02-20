أول تعليق من بومبيو على زيارته المرتقبة إلى السعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الأربعاء، إنه سعيد بزيارته السعودية لمناقشة التزام واشنطن تجاه أمنها والحاجة لمواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة.

وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": " سعيد بزيارتي إلى السعودية لمناقشة التزامنا القومي نحو أمنها وأهمية التعاون المستمر لمواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

وفى وقت سابق أكدت الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو سيقوم بجولة تشمل ألمانيا والسنغال وأنجولا وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري.