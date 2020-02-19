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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض لبحث ملفات المنطقة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:13 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض لبحث ملفات المنطقة
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دعاء أبوهشيمة
وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى الرياض في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها ملفات المنطقة، حسبما أفادت "العربية"، في نبا عاجل لها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن بومبيو سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي إلى واشنطن في 12 فبراير الجاري، وبحث خلالها الشراكة الأمريكية السعودية في مواجهة إيران.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن الجانبين "بحثا في ضرورة التصدي لتصرفات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، أن "اللقاء كان مثمرا وبناء، ونتطلع لاستمرار العمل لتحقيق الأهداف المشتركة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران "في أي وقت" لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل "جوهري" وإن حملة الضغوط القصوى عليها ستستمر.
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