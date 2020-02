View this post on Instagram

مساء الخيرات Photo by @sherifelbouhyofficial Project manager @theahmedghanem Styling @hassanmoustafaofficial Make up @makeup_by_ohoud Hairstyle. @bassem.lamy_makeupartist Boutique @raniaelkhattabi9 Jewelry @kamalo_jewellery Location @kempinskiroyalmaxim