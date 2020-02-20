إيطاليا تعتقل قبطان سفينة لـ تهريبه أسلحة بين تركيا وليبيا

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الادعاء الإيطالي، أعلن اعتقال قبطان سفينة شحن للاشتباه في تهريبه أسلحة بين تركيا وليبيا.









وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن مؤخرا عن إيقاف عمل عملية صوفيا وسحب جميع معداتها بعد الاتفاق على إطلاق عملية عسكرية لمراقبة حظر الأسلحة شريطة الابتعاد عن مسارات المهاجرين وعدم إنقاذهم.









وستعود سفن الاتحاد الأوروبي في دوريات لها في البحر الأبيض المتوسط بعد أن توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإطلاق عملية جديدة في البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.