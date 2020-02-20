ميدو ردا على مرتضى منصور: لم أقصد أنك «رجل فاضي»

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه لم يقصد التقليل من مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحاته الأخيرة.





وكان ميدو قال إن مرتضى منصور مخلص في خدمة الزمالك لكنه يختلف معه في طريقته لحل بعض الأزمات داخل القلعة البيضاء.





وقال ميدو ردًا على مرتضى "أعتقد أن الذي أوصل له الرسالة أوصلها بطريقة خطأ، وفُهم منها أني أقول إنه "رجل فاضي"، لكن ما كنت أقصده أنه مخلص ويعلي مصلحة الزمالك فوق مصلحته".





ورد مرتضى منصور على ميدو وطلب منه أن يعلمه فنون الإدارة.





واختتم "بالتأكيد لدي خلاف إداري معه في بعض الأزمات ولو هو يريد أن يسمع مني سأذهب له إلى نادي الزمالك وسأقول له هذا بيني وبينه".





جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي اليوم في مباراة السوبر المصري التي ستقام على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.



