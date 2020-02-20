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رياضة

تغزل في الأهلي.. تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور قبل ساعات من السوبر المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:24 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أدلى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالعديد من التصريحات في الليلة الأخيرة قبل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي تقام اليوم، الخميس، في الإمارات. 


وأشاد مرتضى منصور، بالنادي الأهلي وقيمته الكبيرة، في حديثه عن نبذ التعصب قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين الليلة في أبوظبي على بطولة كأس السوبر.


وفي تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية"، قال مرتضى منصور: "بصراحة، الأهلي أعظم نادٍ، لكن الزمالك أيضًا نادٍ عظيم".

وانتقد رئيس الزمالك، القناة الإماراتية بسبب بث لقطات من أفلام مصرية تخص الأهلي والزمالك، وقال: "تم عرض مشهد به سخرية من الزمالك ومشاهد أخرى لا تليق".

وأضاف: "ما تم عرضه على الشاشة يحتوي على إهانة لنادي الزمالك، وهذا على عكس ما يقوم به يعقوب السعدي بمنح بطاقة حب كبرى لمصر لدرجة كادت تبكيني، الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، ولديه مدرب جيد، والزمالك أيضًا كذلك لديه مدرب محترم جدًا نجح في الحصول على بطولة منذ أيام".

واستطرد: "بطولات الزمالك تضاهي ألقاب الأهلي في السنوات الأخيرة، فمنذ 2014 حتى الآن فزنا بـ 10 بطولات، بينما فاز الأهلي بـ 11 لقبًا أغلبها في عهد محمود طاهر". 

كما أكد مرتضى منصور، أنه سيقوم بـ عقاب المخطئ في حق النادي الأهلي حسابًا عسيرًا حتى لو كان منتميًا للقلعة البيضاء.

وفي حديثه، قال مرتضى منصور: "أرفض التنمر بين الجماهير، خفة الدم هنا قد تؤدي إلى فتنة في النهاية".

وأضاف رئيس الزمالك: "اللاعبون خارج المستطيل الأخضر جميعهم أصدقاء، وأطالب الجماهير بعدم الشعور بالتوتر والتعصب والتعامل مع اللقاء على أنه مباراة وستنتهي".

وردًا على سؤال حول الإساءات التي خرجت من بعض اللاعبين ضد الأهلي، قال مرتضى منصور: "سنعاقب المخطئ وسيحاسب حسابًا عسيرًا".

وأضاف: "مصر دولة مستهدفة، والذين فشلوا في صناعة فتنة طائفية، يحاولون الآن صناعة فتنة بالوقيعة بين جمهور الأهلي والزمالك".

وكشف مرتضى منصور، عن عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري يوم 24 فبراير الجاري، مؤكدًا أن القرار لمصلحة الفريقين؛ لارتباطهما بمباراة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال: "محمد فضل يقول إن مباراة الدوري ستقام في موعدها، وأنا أود أن أخبره أن المباراة لن تقام".

وأكد أعضاء لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري الممتاز.

وأضاف مرتضى منصور: "الأهلي لديه مباراة مهمة ضد صن داونز، والزمالك ينتظر الترجي الذي يسعى للثأر بعد هزيمته في كأس السوبر الأفريقي، محمد فضل لا يدرك أن الأهلي والزمالك سيخوضان مواجهة في 20 فبراير في أبوظبي، فكيف تقام مباراة يوم 24 قبل المباريات الأفريقية؟".

وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلًا: "التأجيل سيتم حفاظًا على أبنائنا من لاعبي الأهلي والزمالك، أو الزمالك والأهلي، ولا يجب أن يأخذ فضل الأمر بالعناد". 
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