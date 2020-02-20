نتنياهو يواجهه فيروس كورونا فى إسرائيل بهذه الطريقة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مناقشة وتقييم مع وزير الصحة الإسرائيلية يعقوب ليتسمان ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات للوقوف على آخر الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا.

وأفاد نتنياهو وفق ما أورد موقع "0404" العبري، أنه قام بجولة في وحدة العزل الخاصة بمرضي الفيروس، مبينًا أنها مزودة بتقنيات وأساليب مبترة لتقيق أقصى قدر من العزلة.

وقال نتنياهو "سياستنا هي منع أو رفض دخول الفيروس إلى إسرائيل قدر الأمان، ونجحنا في ذلك، وأن نفرط في الإعداد والتجهيز أفضل من ألا نستعد".

وطلب نتنياهو من وزير المالية بتعويض الشركات المتضررة من إجراءات الحد من فيروس كورونا مثل شركات الطيران والجهات الأخرى.