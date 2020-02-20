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أخبار العالم

معه جثة أخرى.. العثور على منفذ إطلاق النار في ألمانيا ميتا داخل منزله بعد مقتل 11 شخصا

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:35 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
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أحمد محرم
قالت الشرطة الألمانية، الخميس، إن مسلحا يشتبه بأنه قتل ثمانية أشخاص بالرصاص في مدينة بغرب ألمانيا عُثر عليه ميتا في منزله.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، كشفت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى في منزل الرجل، الكائن بمدينة هاناو إلى الشرق من فرانكفورت حيث وقع إطلاق النار.



وتضاربت الأنباء عن وجود مشتبه بهم آخرين، إذ تحدثت مصادر لاحقا عن العثور على "جثة ثانية"، في منزل مشتبه به آخر، بينما قالت الشرطة على تويتر "لا توجد أي دلائل على ضلوع مشتبه بهم آخرين (في الواقعة).

وكان 11 شخصًا قد قتلوا، الأربعاء، في واقعتي إطلاق نار في مدينة ألمانية قريبة من فرانكفورت، قبل أن تعلن الشرطة أن "قوات خاصة" تلاحق المسلحين، الذين لاذوا بالفرار في سيارة.

وأغلقت قوات من الشرطة مدججة بالسلاح شارعين في مدينة هاناو، حيث هرعت سيارات الإسعاف.

وحلقت طائرة هليكوبتر للشرطة فوق المدينة الواقعة إلى الشرق من مدينة فرانكفورت، وهي مركز مالي.

ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير معلوم. وقالت وسائل إعلام محلية إن مسلحين فتحوا النار على حانتين في هاناو.

وفر المسلحون من موقع الحادث الأول في سيارة سوداء. وأقامت الشرطة خطا ساخنا للمواطنين للإدلاء بأي معلومات، يمكن أن تقود للقبض على الجناة.
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