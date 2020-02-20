لمدة 5 أيام.. انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق في الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن انقطاع مياه الشرب عن مركز طامية بالكامل، وبعض قرى مركزى الفيوم وسنورس أربعة أيام متواصلة.





وأوضحت أن الانقطاع سيبدأ من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٣-٢-٢٠٢٠ وحتى الساعة الثانية عشرا ظهر يوم الخميس ٢٧ من الشهر ذاته، وذلك بناءً على طلب شركة المقاولون العرب القائمة بأعمال الصيانات من أجل عمل التجهيزات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات لخط المياه العكرة البالغ قطره ١٤٠٠ مم بمحطة تنقية مياه بطامية.





وأضاف البيان الإعلامى أن المناطق المتأثرة هى "مركز طامية بالكامل بما فيه المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وقرى الصالحية وسيلا وتوابعها بمركز الفيوم، وقرى منشأة بنى عتمان ومنشأة طنطاوى بمركز سنورس.





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كما طالب اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالفيوم، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصانع والشركات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الصيانة والإصلاحات.





كما تعلن الشركة عن توفير سيارات مياه الشرب النقية لتغطية المناطق المتأثرة بالانقطاع ومدها بمياه الشرب على مدار اليوم، وفى حالة طلب هذه السيارات مرة أخرى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى أو الاتصال على مكتب رئيس مجلس الإدارة.