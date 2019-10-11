رئيس مياه الشرب بالفيوم: لا صحة لشائعات التواصل الاجتماعي بتركي للشركة

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم إنه متواجد على رأس العمل داخل الشركة وان الصورة ابلغ دليل على ذلك حيث انني متواجد مع فريق الصيانة بموقع كسر الخط ٤٥٠ مم بجوار الملجأ بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم حتى كتابة هذه السطور.



ونفى درة الشائعات التي يرددها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول إقالته وتركى موقعي داخل الشركة لأن الانفجارات المفاجئة هذه تحدث في كل مكان لأنها ليست بمنأى عن الخطر لأنها داخل باطن الأرض وبالتالى هى معرضة للتآكل والكسر نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي أو عوامل التربة أو حمولة وضغوطات المبانى وسيارات النقل.



وطالب رئيس الشركة جموع المواطنين داخل محافظة الفيوم بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض من أجل إحداث نوع من البلبلة وإثارة للرأي العام مما يؤثر على أداء العاملين داخل الشركة بالسلب لأن الشائعات بدورها تشارك فى هدم الأوطان لا فى بنائه.



وعلى الجميع توخى الحذر فى ذلك وعدم نقل معلومة دون التأكد من مصدرها حتى لا يشارك فى نقل معلومات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة.