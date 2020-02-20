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رياضة

الوحدة يستضيف الفيحاء بـ الدوري السعودي

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:39 ص
فريق الوحدة
فريق الوحدة
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محمد السعيد
يستضيف فريق الوحدة نظيره الفيحاء، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق الوحدة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم؛ لخطف المركز الثالث مؤقتا من أهلي جدة.

وعلى الجانب الآخر يطمح فريق الفيحاء في خطف الثلاث نقاط من الوحدة، للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

ويحتل فريق الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الـ 11 بـ 21 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الشباب مغ ضمك، في تمام الخامسة والنصف مساء.
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