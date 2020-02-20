وزير المالية يفتتح 11 غرفة عمليات بمستشفى عين شمس التخصصي

تفقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مستشفى عين شمس التخصصي، خلال افتتاحه اليوم (11)غرفة عمليات بالمستشفى تعمل بنظام "الكبسولة"، بتكلفة 75 مليون جنيه مهداة من البنك الأهلي المصري، بالاشتراك مع مستشفيات جامعة عين شمس. والتي تختص بعمليات الجراحات الدقيقة ومن أهم الجراحات التى تجرى بها زراعة الكبد.





وأشاد معيط ، بما شهدته المستشفيات الجامعية من تطوير وخصوصا مستشفيات جامعة عين شمس ، لدورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر، وكذلك الدور الذي قامت به مستشفيات الجامعة في القضاء على قوائم الانتظار.



