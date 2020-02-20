وزير المالية يفتتح 11 غرفة عمليات بمستشفى عين شمس التخصصي

تفقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مستشفى عين شمس التخصصي، خلال افتتاحه اليوم (11)غرفة عمليات بالمستشفى تعمل بنظام "الكبسولة"، بتكلفة 75 مليون جنيه مهداة من البنك الأهلي المصري، بالاشتراك مع مستشفيات جامعة عين شمس. والتي تختص بعمليات الجراحات الدقيقة ومن أهم الجراحات التى تجرى بها زراعة الكبد.
وأشاد معيط ، بما شهدته المستشفيات الجامعية من تطوير وخصوصا مستشفيات جامعة عين شمس ، لدورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر، وكذلك الدور الذي قامت به مستشفيات الجامعة في القضاء على قوائم الانتظار.
بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أشرف عمر عميد كلية الطب، علي الأنور مدير المستشفى التخصصي ولفيف من رؤساء الأقسام والأطباء و المهتمين بالشأن الطبي.
ويضم جناح العمليات الكبرى ( 11) غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولة ، لتواكب بذلك أحدث النظم الطبية العالمية بأعلى معايير الجودة الصحية .
وبلغت تكلفة التطويرات 75 مليون جنيه مصري تحملتها مؤسسة البنك الأهلي بالتعاون و الشراكة مع جامعة عين شمس و المجموعة المصرية.
وتقوم جامعة عين شمس بتطويرات و من خلال جناح العمليات الكبرى ، لديها كافة الإمكانيات المؤهلة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء ، فضلًا عن عمليات القلب المفتوح و المخ و الأعصاب و غيرها من الجراحات الدقيقة و المتقدمة ، لتصبح بذلك مستشفيات جامعة عين شمس واحدة من كبريات المستشفيات الحكومية الجامعية القادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري ، و بما يسمح باستمرار تميز كفاءة منظومة الخدمة الصحية في مصر و التي تعد واحدة من أولويات رؤية مصر 2030.
ويسهم افتتاح جناح العمليات الكبرى بعد تطويره و تجديده في استمرار نجاح مستشفيات جامعة عين شمس في تحقيق أعلى معدلات القضاء على قوائم الانتظار ، بجانب ما لدينا من 18 غرفة عمليات و 150 سرير رعاية و 1000 سرير للمرضى.