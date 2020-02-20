إقبال كثيف على جناح جامعة عين شمس بالمعرض السادس للتعليم العالي EDU Gate.. صور

يستمر توافد طلاب الشهادة الثانوية و ذويهم على جناح جامعة عين شمس المشارك بالمعرض السنوي للتعليم العالي ، و الذي افتتح نسخته السادسة أمس وزيرا التعليم العالي و الاتصالات ، وذلك تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث.





يشهد اليوم الثالث و الأخير للمعرض إقبال كبير على جناح جامعة عين شمس التي تقدم حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ٣٥ برنامج ،فضلًا عن برامج الدراسات العليا و كذلك برامج اللغات .









و أشار أ.د. عبد الفتاح سعود إلى أن استمرار مشاركة الجامعة في المعرض الذي يعقد هذا العام تحت شعار "Your Gate To Excellence " يؤكد نجاح جامعة عين شمس في مواكبة أحدث النظم و البرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية في مختلف التخصصات و تتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة.





كما يعزز آليات و فلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة و احتياجات المجتمع و بما يوفر فرص حقيقية للطلاب و الخريجيين في سوق العمل ، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية ، كما يعكس تزايد أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم و كذلك نجاح برامج الجامعة الجديدة و المتميزة في استقطاب الطلاب للالتحاق بها و من بينها برنامج اللغة البرتغالية للعام الجامعي 2019 - 2020، و الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات الحكومية المصرية بالشراكة مع جامعة بورتو ومعهد كامويش للتعاون واللغات.فضلًا عن الشراكات الدولية مع العديد من الجامعات حول العالم و لعل أبرزها جامعة كلاوستال بألمانيا وجامعة ايست لندن بانجلترا وجامعة كالابريا بايطاليا وجامعاتGREAT ORMOND STREET HOSPITAL - UNITED KINGDOM

و ROYAL HOSPITAL

و أضاف أن المعرض ينفرد هذا العام بتواجد شركات تكنولوجية لعرض برامجها في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا ، و هو بذلك يقدم فرصة ذهبية لتلاقي ذوي الخبرة من الجانبين لتحقيق الأهداف المرجوة.





جدير بالذكر، أن معرض "إيديوجيت 2020"، يضم مختلف الجامعات والمنح والتدريب في مصر، وكذا عدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة واﻷهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر وممثلين عن الجامعات العربية والأجنبية، كما يضم شركات ومؤسسات تعليمية من 192 دولة لعرض الإنجازات والإبداعات والابتكارات في جميع مناحي الحياة.



