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اقتصاد

الغرف التجارية: فرص استثمارية أمام دوائر الاعمال العالمية فى القطاعات والمشروعات الكبرى

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
 قال المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه  محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد إن زيارة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو للقاهرة على رأس وفد يضم مسئولين ورجال أعمال تعد ترجمة حقيقية للنتائج الناجحة للزيارات المتبادلة للقيادة السياسية بالبلدين خلال المرحلة الماضية، مشيرًا الى ان هذه الزيارات تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية البيلاروسية لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين.

وأشار خلال مجلس الأعمال المصرى البيلاروسي اليوم الخميس  إلى أن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال العالمية في عدد من القطاعات والمشروعات الكبرى والتي تشمل محور قناة السويس، والمناطق الصناعية واللوجستية، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وما يحتاجه من معدات زراعية عملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، إنطلاقا من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية وإقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته مع الحكومة فى فرص استثمارية واعدة. 

ولفت العربي إلى أن مصر تمتلك أكبر سوق استهلاكي في قارة أفريقيا والوطن العربى، يتضمن 100 مليون مستهلك ، كما تمتلك موقع جغرافي متميز يمثل معبر للتجارة العالمية حيث تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مشيرًا الى ان مصر ستظل مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 2,7 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة والتي تشمل دول الاتحاد الأوروبى ودول الإفتا ، ودول الكوميسًا ، ودول منطقة التجارة العربية ، ودول الميركوسور والولايات المتحدة الامريكية  ، وذلك بدون حصص أو جمارك  الى جانب إمكانية الوصول لهذه الدول من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة تتكامل مع طرق قارية عابرة.

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