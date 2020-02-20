بسبب الخمور.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف

قام عدد من رواد السوشيال ميديا، بالهجوم على الفنانة رانيا يوسف، بعد نشرها فيديو وهي ترقص على أنغام مهرجان "بنت الجيران" في منزلها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".





وجاء الهجوم عليها؛ بسبب تواجد عدد من زجاجات الخمور في الفيديو، والتي لاحظها الجمهور ، بالرغم من وجودها في الخلفية.



