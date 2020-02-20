ساحل العاج تطلق منتدى الاستثمار السياحى العالمى الأول.. صور

انطلقت أعمال منتدى الاستثمار السياحى العالمى الأول من عاصمة ساحل العاج أبيدجان بحضور زوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، ولفيف من القيادات السياحية العالمية.





ووصف زوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، منتدى الاستثمار السياحى العالمى الأول بالحدث التاريخي للسياحة الأفريقية، مؤكدا أنه يفخر بالعمل مع السياحيين الأفارقة.





وأوضح أمين عام منظمة السياحة العالمية أن المنتدى سيسهم فى ضخ مزيد من الاستثمار لتغيير حياة ملايين الأشخاص.





جدير بالذكر أن منتدى الاستثمار السياحى العالمى الأول يساهم فى عرض الفرص الاستثمارية المتعلقة بالقطاع السياحى لإحداث تنمية مستدامة.