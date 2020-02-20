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منوعات

بشرط تدعيلي.. رحلة حج من نجيب ساويرس لأحد متابعيه على تويتر

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يطلب منه ارسال والدته الى الحج.

ووافق ساويرس على طلب متابعه وغرد قائلا: "بشرط تدعيلي هناك".

وكان قد قام احد متابعي رجل الاعمال نجيب سايويرس بنشر تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يطالب ساويرس بارسال والدته الى الحج حيث جاءت التغريده كالتالي :"هل طيب ممكن أصحي في يوم الاقي ساويرس مطلع أمي حجه".

وكان أعرب نجيب ساويرس منذ أيام عن حزنه الشديد بخبر وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم في حادث سير وعلق قائلا: "نفرح ونحزن لأشياء تافهة ثم يأتى الموت و يخطف شخص حبيب لنا فنتذكر أن الحياة لا تستحق هذا وأن العمر فانى ...لا يتزعزع إيماننا لكن نعجز عن فهم حكمة الله ...لماذا تنتهى حياة شاب نابه ناجح ومحبوب فى مقتبل العمر ويخلف وراءه ولدين و زوجة و أم مكلولة للحزن وكسرة القلب ؟  الله يرحمه".
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