تفاصيل مقتل كهربائي على يد شقيق زوجته بالدقهلية

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط سمسار متهم بقتل شقيق زوجته بالدقهلية.





بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم أول المنصورة بوجود مشاجرة بشارع مكة بمنطقة تقسيم أبو الليل دائرة القسم.





على الفور وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بانتقال مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية وعثر بالشارع محل الواقعة على جثة كهربائى 41 سنة مُقيم دائرة قسم ثان المنصورة" وبها جرح نافذ بالبطن.





بالفحص تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه أسفل منزل زوج شقيقته "سمسار عقارات 45 سنة قيم محل الواقعة" حدثت مشادة كلامية بينهما إثر خلافات مالية سابقة تعدى خلالها الأخير بالضرب على المجنى عليه بسلاح أبيض "خنجر" محدثًا إصابته التى أودت بحياته.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابها لذات الخلافات.