فيديوجراف.. أضرار خطيرة لحفظ البيض في باب الثلاجة

حيث تحتوي قشرة البيض على بكتيريا تسمى "السالمونيلا"، التي تسبب تسمما غذائيا لعشرات الملايين الأشخاص كل عام ويكون قاتلا في بعض الحالات.





وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية "USDA" بضرورة عدم تخزين البيض في باب الثلاجة، حيث يتعرض البيض لدرجات حرارة متغيرة عند فتح الباب وإغلاقه، ويوصي الخبراء بوضعه على رف الأكثر برودة، بحيث تكون درجة الحرارة أقل من 4 درجات مئوية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل والإرشادات لحفظ البيض بالطريقة المناسبة من خلال الفيديوجراف التالي.

حذرت منظمة الصحة العالمية من عادة وضع البيض في أبواب الثلاجة