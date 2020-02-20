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رياضة

رمضان صبحي خارج القائمة الرسمية للأهلي في مباراة السوبر المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:51 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة قدم الأول بالنادي الأهلي، من قائمة المارد الأحمر التي ستخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وجاء ذلك بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر، حفاظًا على رمضان صبحي لإستكمال تعافيه من الإصابة بشكل كامل، على الرغم من خوضه المران الأخير بالكامل.

ويبدأ الزمالك مباراة الأهلي بالسوبر بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل على الشكل التالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

رباعي خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.

ثنائي وسط ملعب دفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

ثلاثي خط وسط هجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويبدأ الأهلي مباراة الزمالك بالسوبر المصري بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي

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