بألوان أنيقة.. نجوى كرم فى إطلالة كلاسيكية تبهر الجمهور





وظهرت نجوى كرم بإطلالة انيقة بملابس كلاسيك وارتدت بلوزة باللون الاصفر وبنطلون باللون الازرق نسقت معهما حزاما باللون الذهبي، و اسكارف علي رقبتها بألوان منقوشة مناسبة .





واعتمدت نجوى كرم تسريحة بالشعر الكيرلي الويف الواسع بمكياج مناسب لإطلالاتها بألوان هادئة وانيقة ، والتقطت الصورة وهي تقف وتضع يدها بأحد جيوب البنطلون الازرق .









وكتبت نجوي في تعليق علي صورتها " 7ebbou w mallou l deni #positivity w 7obb 😘 وانهالت عليها التعليقات من معجبيها عن حبهم لها.

نشرت الفنانة نجوى كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها جديدة بإطلالة كلاسيكية.