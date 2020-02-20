AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بألوان أنيقة.. نجوى كرم فى إطلالة كلاسيكية تبهر الجمهور

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:32 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة نجوى كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها جديدة بإطلالة كلاسيكية.

وظهرت نجوى كرم بإطلالة انيقة بملابس كلاسيك وارتدت بلوزة باللون الاصفر وبنطلون باللون الازرق نسقت معهما حزاما باللون الذهبي، و اسكارف علي رقبتها بألوان منقوشة مناسبة .

واعتمدت نجوى كرم تسريحة بالشعر الكيرلي الويف الواسع بمكياج مناسب لإطلالاتها بألوان هادئة وانيقة ، والتقطت الصورة وهي تقف وتضع يدها بأحد جيوب البنطلون الازرق .


وكتبت نجوي في تعليق علي صورتها " 7ebbou w mallou l deni #positivity w 7obb 😘 وانهالت عليها التعليقات من معجبيها عن حبهم لها.
View this post on Instagram

7ebbou w mallou l deni #positivity w 7obb 😘

A post shared by Najwa Karam (@najwakaram) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيبة قصيرة .. نجوى كرم في إطلالة أنيقة على إنستجرام

فوتوشوب واللا خست؟.. نجوى كرم تثير الجدل بفقدان وزنها

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن

بـ إطلالة جذابة.. نجوى كرم تتألق في أحدث ظهور لها

بـ إطلالة أنيقة.. نجوى كرم تتألق في أحدث ظهور

شاهد.. نجوى كرم بإطلالة جذابة من داخل سيارتها

ترشيحاتنا

السوبر المصري.. ميدو يعلن مفاجأة فايلر أمام الزمالك

ابني قتلوه قدامي يا ناس.. صرخات أب سقط نجله أمام عينيه في الدقهلية

بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية

مي عمر تشعل انستجرام .. تعرف على عضو العائلة الجديد .. شاهد

متى يبدأ وقت غسل الجمعة ؟ تعرف على فضله والتوقيت الصحيح

نفرفش في بيت سفيرة مصر.. محمد رمضان يستمر فى استفزاز جمهوره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان أنيقة.. نجوى كرم فى إطلالة كلاسيكية تبهر الجمهور

لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة يوم الخميس

سيدة حاولت تهريب رضيع داخل حقيبة سفر.. شاهد عقابها