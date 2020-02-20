بألوان أنيقة.. نجوى كرم فى إطلالة كلاسيكية تبهر الجمهور

نشرت الفنانة نجوى كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها جديدة بإطلالة كلاسيكية.
وظهرت نجوى كرم بإطلالة انيقة بملابس كلاسيك وارتدت بلوزة باللون الاصفر وبنطلون باللون الازرق نسقت معهما حزاما باللون الذهبي، و اسكارف علي رقبتها بألوان منقوشة مناسبة .
واعتمدت نجوى كرم تسريحة بالشعر الكيرلي الويف الواسع بمكياج مناسب لإطلالاتها بألوان هادئة وانيقة ، والتقطت الصورة وهي تقف وتضع يدها بأحد جيوب البنطلون الازرق .
وكتبت نجوي في تعليق علي صورتها " 7ebbou w mallou l deni #positivity w 7obb 😘 وانهالت عليها التعليقات من معجبيها عن حبهم لها.