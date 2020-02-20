أول تعليق من تامر أمين على هزيمة الأهلى من الزمالك في السوبر.. فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إن نادى الزمالك تغلب على النادى الأهلى فى الدقائق الماضية في بطولة السوبر المصري.





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنا أهلاوي حتى النخاع، لكن الزمالك فاز بالمباراة ولذلك احاول أن أهنئه.





ودخل تامر أمين فى حالة ضحك وقال "مش عارف اطلعها بس مبروك للنادى الزمالك.. ونجم المباراة هو محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك".





ولفت تامر أمين إلى أن المباراة كانت قوية بين الفريقين وفاز الزمالك فى ضربات الترجيح.





ووجه تامر أمين التحية لـ مجلس إدارة الزمالك وجميع اللاعبين بالفوز بالمباراة، وتمنى اختيار ملعب آخر للعب عليه مباراة السوبر موضحًا "الأهلى خسر قبل كده فى السوبر الماضى فى هذا الملعب لحظة إهدار حسام غالى ضربة الجزاء".