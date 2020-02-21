نائب وزير التعليم: إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 قريبا

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه قد تم مناقشة مواعيد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 على ممثلي اتحاد طلاب مدارس مصر ، لافتًا إلى أن ممثلو الاتحاد قد طالبوا وزارة التربية والتعليم بإجراء عدة تعديلات في المواعيد ، و الوزارة قد راعت مطالبهم لتجيزها الدائم لمصلحة الطلاب.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أنه قد تم الاتفاق على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 16/5/2020، وتنتهي يوم الخميس الموافق 4/6/2020، ولمدة أسبوعين، على أن تبدأ الامتحانات العملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع وذلك في 9/ 5/ 2020 على أن تستكمل باقي الاختبارات العملية لبعض التخصصات بعد انتهاء الامتحانات النظرية.





وقال الدكتور محمد مجاهد، أن وزارة التربية والتعليم حرصت على إشراك طلاب التعليم الفني في منظومة إجراء امتحانات الدبلومات الفنية 2020، ومناقشة جداول الامتحانات لجميع التخصصات (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وكذلك التعليم المزدوج والمهني للدور الأول عام 2020.



