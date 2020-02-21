زمر اكتر تقف اكتر.. فكرة هندية لمنع الكلاكسات.. ورامي رضوان: ياسلام لو عملناها في شارع جامعة الدول

عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، تقرير يرصد فكرة مبتكرة نفذتها مدينة مومباي الهندية من أجل مواجهة الإستخدام السيء لأداة التنبيه في السيارات في الشوارع .





ويظهر الفيديو قيام السلطات في الهند بتركيب شاشات وحساسات عند الإشارات المرورية، والتي تقوم بالتقاط اصوات الكلاكسات في السيارات وكلما ضغط السائق عليها تستمر الإشارة المرورية في اللون الاحمر.





وعلق الإعلامي رامي رضوان، قائلا:" :" حلوة الفكرة دي والله وهي بعنوان زمر اكتر تقف اكتر".





وتابع رامي رضوان:" في البداية أهالي مدينة مومباي استغربوا الأمر ولكن السلطات أرادت ان تمنع الضغط على أدوات التنبيه في السيارات بشكل مستمر دون توقف واعتاد الأهالي على الامر".



