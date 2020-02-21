ماذا يحدث إذا تناولت حبة خيار يوميا

للخيار : يعد الخيار هو أحد الأطعمة المفيدة والتي يتجاهل الكثير فوائدها ولذلك قدم المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي الفوائد المهمة





* يعتبر من النباتات منخفضة السعرات الحرارية حيث يحتوي كل 100 جرام منه علي 15 سعرا حراريا فقط





* يعتبر قشر الخيار مصدر جيد جدا بالألياف النباتية التي تمنع الإمساك وتقي من سرطان القولون





* مصدر جيد للصوديوم والبوتاسيوم ولذلك فهو يعمل علي خفض معدلات ضغط الدم





* يحتوي علي مضادات أكسدة وهي تساعد علي تخليص الجسم من الشقائق الحرة والاكسوجين النشط الذي يتسبب في حدوث الشيخوخه وامراض الجلد





* يحتوي علي فيتامين K الذي له دور هام في بناء العظام وعلاج الزهايمر و الوقاية من النزيف وسيولة الدم





* يساعد في نمو وتقوية الشعر وهذا يرجع لاحتوائه علي السليكون والكبريت





* التخلص من انتفاخ العيون عند وضع شرائح منه علي العين المجهدة





* تنظيم درجة حرارة الجسم





* يساعد علي إدرار البول وتنقية الدم





* يخلص الجسم من السموم