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مرأة

ماذا يحدث إذا تناولت حبة خيار يوميا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الخيار هو أحد الأطعمة المفيدة والتي يتجاهل الكثير فوائدها ولذلك قدم المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي الفوائد المهمة للخيار:

* يعتبر من النباتات منخفضة السعرات الحرارية حيث يحتوي كل 100 جرام منه علي 15 سعرا حراريا فقط

* يعتبر قشر الخيار مصدر جيد جدا بالألياف النباتية التي تمنع الإمساك وتقي من سرطان القولون

* مصدر جيد للصوديوم والبوتاسيوم ولذلك فهو يعمل علي خفض معدلات ضغط الدم

* يحتوي علي مضادات أكسدة وهي تساعد علي تخليص الجسم من الشقائق الحرة والاكسوجين النشط الذي يتسبب في حدوث الشيخوخه وامراض الجلد

* يحتوي علي فيتامين K الذي له دور هام في بناء العظام وعلاج الزهايمر و الوقاية من النزيف وسيولة الدم

* يساعد في نمو وتقوية الشعر وهذا يرجع لاحتوائه علي السليكون والكبريت

* التخلص من انتفاخ العيون عند وضع شرائح منه علي العين المجهدة

* تنظيم درجة حرارة الجسم

* يساعد علي إدرار البول وتنقية الدم

* يخلص الجسم من السموم
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