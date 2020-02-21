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أخبار العالم

الرئيس الجزائري: التدخل الخارجي في ليبيا مرفوض ومن حقنا حماية حدودنا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء أمس الخميس، إن بلاده ترفض التدخل الخارجي في ليبيا مؤكدًا أن للجزائر الحق في الدفاع عن حدودها من الإرهابيين. 

وأوضح تبون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية: "ما يهم الجزائر هو حماية حدودنا من انزلاقات خطيرة والرجوع بعدها لنبني المغرب العربي مع بعض".

وتابع: "متفائل بحل الأزمة الليبية لبعض الأسباب التي أبداها الليبيون أنفسهم وعبروا من خلالها بأن لديهم ثقة في الجزائر، وهذا الأمر نابع من موقف الجزائر المعروف تجاه هذه الأزمة، ومن الصعب اليوم توقيف حرب بالوكالة لأن ثمة خلفيات صعبة بالنظر إلى أن المشكلة ليست بين الليبيين بل يكمن في التواجد الأجنبي في ليبيا".

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