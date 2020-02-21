رئيس قطاع التعليم بالبنك الدولي: الامتحان الإلكتروني يحقق الشفافية ويجب تطوير المناهج لتلبية احتياجات الطلاب

قال خايمي سافيدرا رئيس قطاع التعليم بالبنك الدولي، إنه من الضروري تغيير طريقة تقييم وامتحان الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة .





وأضاف سافيدرا في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مسا دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" لإحداث التطوير يمكن أن يكون الإمتحان إلكترونيا من اجل تحقيق الشفافية كي النظام عادلا فيما يخص الامتحان والتقييم".

وتابع:" يجب تطوير وتحديث المناهج كي يكون ملائم لحاجات الطلاب وتعليم المعلمين".





أوضح سافيدرا أن تطوير نظام التعليم ضرورى لمواكبة التغييرات على المستوى العالمي مشيرا إلى أن بنك المعرفة أحد أهم العوامل لإصلاح نظام التعليم فى مصر





وتابع "زرت عدد من المدارس فى مصر ورأيت تحمس الطلاب بشكل كبير للتعلم والمشاركة الإيجابية " مؤكدا أن اصلاح نظام التعليم فى مصر يتم على مراحل ويحتاج وقت حتى يحدث التغيير الشامل