AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس قطاع التعليم بالبنك الدولي: الامتحان الإلكتروني يحقق الشفافية ويجب تطوير المناهج لتلبية احتياجات الطلاب

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:45 ص
خايمي سافيدرا رئيس
خايمي سافيدرا رئيس قطاع التعليم بالبنك الدولي
Advertisements
هاني حسين
قال خايمي سافيدرا  رئيس قطاع التعليم بالبنك الدولي، إنه من الضروري تغيير طريقة تقييم وامتحان الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة .

وأضاف سافيدرا   في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مسا دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:"   لإحداث   التطوير يمكن أن يكون الإمتحان إلكترونيا من اجل تحقيق الشفافية  كي النظام عادلا فيما يخص الامتحان والتقييم".

وتابع:"  يجب تطوير وتحديث المناهج كي يكون ملائم لحاجات الطلاب وتعليم المعلمين".

أوضح سافيدرا أن تطوير نظام التعليم ضرورى لمواكبة التغييرات على المستوى العالمي مشيرا إلى أن بنك المعرفة أحد أهم العوامل لإصلاح نظام التعليم فى مصر 

وتابع "زرت عدد من المدارس فى مصر ورأيت تحمس الطلاب بشكل كبير للتعلم والمشاركة الإيجابية "  مؤكدا أن اصلاح نظام التعليم فى مصر يتم على مراحل ويحتاج وقت حتى يحدث التغيير الشامل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئول دولي يشيد بمنظومة تطوير التعليم في مصر

بحضور عدد من الوزراء.. انطلاق فعاليات مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا..خلق فرص للتعاون الإقليمي .. طارق شوقي: الدرجات مش مهم.. وهدفنا تكوين طفل مصري شغوف بالعلم والمعرفة

فيديوجراف.. أهم تصريحات طارق شوقى فى مؤتمر تطوير التعليم بالشرق الأوسط وأفريقيا

وزير التعليم: التدريس موهبة .. ونهتم بالتطوير المهني للمعلمين

شوقي: نهتم بالتطوير المهني للمعلمين.. التعليم تتواصل مع ناشيونال جيوجرافيك لبناء مناهج الجغرافيا لطلاب النظام الجديد.. خبراء دوليون: مصر حققت قفزة كبيرة في تطوير المناهج التعليمية

طارق شوقي: مستعدون لدعم الدول الأخرى لتطوير التعليم في الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

التحالف العربي: صواريخ باليستية تستهدف غرب السعودية.. فيديو

مرتضى منصور لمشجع زملكاوي: كفاية إنك «سلفي» وأنا سايبك.. فيديو

عبد الله جمعة بعد الفوز على الأهلي: معلش نزلت غلط

تامر أمين يهاجم كهربا بعد هزيمة الأهلي من الزمالك في السوبر.. فيديو

فايلر يتوجه لـ محمود علاء عقب تتويج الزمالك بالسوبر.. تعرف على السبب

المهن التمثيلية توضح موقف محمد رمضان بعد أنباء وقفه عن التمثيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. العثور على وكر حشيش سري داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية إسبانية.. فيديو وصور

شاهد.. أول فيديو للألماني منفذ الهجوم الإرهابي على مسلمين في مقهى للشيشة

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد