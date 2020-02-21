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منوعات

نهاية مأسوية.. سماعات الأذن تنهي حياة رجل في تايلاند

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
عثر على شاب يبلغ من العمر 35 عاما ميتا في شقته بوسط تايلاند يوم الاثنين الماضي واضعًا سماعات الأذن الخاصة بهاتفه الذكي.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن قوات الأمن عثرت على جثة الشاب وهو مستلق على فراشه واضعًا سماعة بأذنيه، ويعتقد بأنه قد عاد للمنزل بعد تدريب بكرة القدم قبل وقوع الحادث.

وذكرت أن  جاره هو الذي اكتشف جثته بعدم طلبت منه صديقته السابقة زيارته لعدم رده على الاتصالات، ليقوم الجار رفقة عدد من الجيران باقتحام الشقة حيث عثروا عليه جثة هامدة.

ويشك عمال الطوارئ في أن الشاب التايلاندي تلقى صعقة كهربائية عبر سماعة الأذن، التي كانت متصلة بهاتفه الذكي الذي يجري شحنه، وقد أرسلوا جثمانه إلى المستشفى بعد ذلك لإجراء فحوصات التشريح قبل تأكيد سبب الوفاة.

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