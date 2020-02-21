كورونا يحصد الأرواح.. وفاة 2233 وأكثر من 75 ألف مصاب بالصين.. المخاوف تتلاعب بالأسواق العالمية.. والفيروس يربك الإيرانيين وإجراءات للحد من انتشاره.. الصحف السعودية اليوم

سبق : مخاوف كورونا تتلاعب بالأسواق العالمية

عكاظ : كورونا يربك الإيرانيين وإجراءات للحد من انتشاره

الشرق الأوسط : ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 2233

تناولت الصحف السعودية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين القاريّة، ارتفعت اليوم (الجمعة)، إلى أكثر من 2233 حالة بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وأكدت "الشرق الأوسط" أن لجنة الصحّة في هوباي قالت في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجّلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019.





وأضافت اللجنة أنّه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت في ووهان 319 إصابة جديدة بالفيروس في حين سجّلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجّلة الخميس (349 إصابة جديدة في هوباي).





وأصيب بالفيروس حتى اليوم حوالى 75 ألف شخص في الصين ومئات آخرون في أكثر من 25 دولة.





وكانت السلطات الصينية أعلنت الخميس أنّها غيّرت مجدّدًا الطريقة المعتمدة في إحصاء المصابين، بحيث باتت تشمل حصرًا أولئك الذين تؤكّد الفحوصات المخبرية أنّهم مصابون بالفيروس.





وهذه الطريقة كانت معتمدة أساسًا في إحصاء المصابين في مقاطعة هوبي قبل أن تتخلّى عنها السلطات الأسبوع الماضي لصالح الفحص السريري، في قرار لم يصمد سوى ثمانية أيام، إذ تسبّب بفوضى على صعيد الأرقام المنشورة عن أعداد المصابين.





وقالت "سبق" أن أسواق عالمية تراجعت عن مستويات قياسية مرتفعة الخميس؛ حيث أجج ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية المخاوف مجددا، بعد أن خلص بحث إلى أن الفيروس شديد العدوى على نحو أكبر مما كان يعتقد في السابق.





وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 51.78 نقطة، أو ما يعادل 0.18 في المائة إلى 29296.25 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا بواقع 5.70 نقطة، أو ما يعادل 0.17 في المائة إلى 3380.45 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 17.98 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 9799.20 نقطة.





وفي أوروبا، وفي الساعة 15:53 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسة السابقة توقعا لمزيد من التدخل من البنك المركزي الصيني.





وقالت "عكاظ" ان إعلان إيران، اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) شكّل إرباكًا واسعًا بين مواطنيها، غداة وفاة شخصين في مدينة قم. وفيما اتّخذت السلطات في هذه المدينة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، سارعت محافظات إيرانية إلى تأكيد خلوّها من الوباء.





وقال كيانوش جاهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، على «تويتر»: «أظهرت التحاليل إصابة اثنين في قم وواحد في أراك، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيران إلى خمس». وفي محاولة لتفادي انتشار الوباء، أعلن محافظ قم تعطيل كافة المدارس والجامعات. كما ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن مسؤولي الصحة في البلاد دعوا إلى تعليق كل التجمعات الدينية في مدينة قم.





من جهتها، أعلنت وزارة النقل العراقية تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية، من إيران وإليها، ابتداء من أمس وحتى إشعار آخر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النقل أن «القرار جاء بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي العراقية، وأن هذا القرار يشمل مطاري بغداد والنجف».





في سياق متصل، أعلنت الصين، أمس، عن تراجع كبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، معتبرة ذلك مؤشرًا على احتواء الوباء، إلا أن المخاوف تتصاعد في الخارج بعد بلوغ عدد الوفيات خارج الصين القارية إلى 11 شخصًا.