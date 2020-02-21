AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لاستعادة المظهر الحضاري.. تعرف على خطة تطوير شوارع الدقي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:33 ص
تطوير شوارع الدقي
تطوير شوارع الدقي
Advertisements
محمد الصاحى
بدأت محافظة الجيزة، أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحى الدقى ليكون استكمالًا لمنظومة الطرق والمحاور التى تقوم المحافظة بتطويرها وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضارى للمحافظة .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقده للشارع أن هناك مخطط تطوير سوف يتم تطبيقه بالشارع يشمل توسعته والاستفادة القصوى من كافة المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالاشجار والنباتات الجمالية إلى جانب إنشاء ممشى للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة إضاءة حديثة .

ووجه المحافظ مديرية الطرق وحى الدقى بالحفاظ على الجزيرة الوسطى وألا تقل مساحتها عن 3 أمتار بالإضافة إلى إنشاء مشايات عرضية للمواطنين وتجميل مدخل الشارع وتوسعته  .


تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية للشارع حيث وجه المحافظ مديرية الطرق والإدارة العامة للمرور بعمل تخطيط مرورى كامل لشارع شهاب ومتابعة دورية للشارع ورفع كفاءة النظافة والتجريد به . 

كما تفقد راشد أعمال التطوير الجارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز موجها بمتابعة يومية للأعمال التي تقوم بها الشركة المنفذة لأعمال التطوير والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير مع إجراء الصيانات الدورية اللازمة موجها حى العجوزة والدقى ومديرية الطرق بالإشراف الدورى وتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على المال العام وما تم إنجازه من أعمال بالشارع . 

ونوه إلى توقيع غرامات مشددة على أى منشأة تجارية تتعدى على المال العام وتقوم بإتلاف الرصيف أو الطريق مع إلزامها برد الشئ إلى أصله . 


رافق المحافظ خلال جولته اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش .
لاستعادة المظهر الحضاري.. تعرف على خطة تطوير شوارع الدقي
لاستعادة المظهر الحضاري.. تعرف على خطة تطوير شوارع الدقي
لاستعادة المظهر الحضاري.. تعرف على خطة تطوير شوارع الدقي
لاستعادة المظهر الحضاري.. تعرف على خطة تطوير شوارع الدقي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإعادة المظهر الحضاري.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن شارع الهرم

محافظ الجيزة يرد في البرلمان على إهدار 10 ملايين جنيه في تطوير شارع البطل أحمد عبدالعزيز

بلغت تكلفته 10 ملايين جنيه.. لماذا اتهمت محافظة الجيزة بإهدار المال العام في تطويرها لشارع البطل؟

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان أعمال تطوير أنفاق مشاة الجيزة بحضور أبو العينين.. صور

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وازدواج طريق الحسانين ذات الكوم بمنشأة القناطر

مظهر حضاري.. محافظ الجيزة: متابعة دورية لأعمال تطوير ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي في مطار أبوظبي قبل المغادرة للقاهرة

احرص على تناول هذه العشبة للوقاية من السرطان

على طريقة قطار الموت.. شاهد ذعر الركاب لحظة دخول طائرة مغربية في العاصفة دينيس

لنقل العدوى.. شاب إيراني مصاب بـ كورونا يجري وراء رجال دين.. فيديو

أحمد مرتضى يعلق على مشاركة كهربا مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

جماهير الأهلي يدعمون فريقهم بعد خسارة السوبر بهاشتاج #انا_للاهلي_درع_الامان

AdvertisementS

وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.. حقيقة أم شائعة

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

أحمد مرتضى يعلق على مشاركة كهربا مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

تصل لأعلى مستوياتها في 7 سنوات.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

تريند الفن.. باسم سمرة يتعدى على محمد رمضان في حفل زفاف.. أحمد فلوكس يقدم خدمة العمر لـ منى فاروق

فيسبوك سيدفع لك المال مقابل تسجيلاتك الصوتية.. اعرف أزاي

شاهد.. طفل يتمنى الموت بسبب التنمر ويطلب من والدته قتله

ممكن تشيلني.. شيرين تفاجئ حسام حبيب على المسرح.. شاهد

الإفراط في الفرحة .. لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر

علاج وسوسة القرين .. علي جمعة يكشف عن 3 أمور تصيبه بالصداع وتجعله يهرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة ذهبية.. مشروعات استثمارية مضمونة 100% فى توجو| تفاصيل

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد التخفيض..صور

بملابس شتوية.. زوجة خالد سليم تتألق في باريس