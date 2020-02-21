لاستعادة المظهر الحضاري.. تعرف على خطة تطوير شوارع الدقي

بدأت محافظة الجيزة، أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحى الدقى ليكون استكمالًا لمنظومة الطرق والمحاور التى تقوم المحافظة بتطويرها وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضارى للمحافظة .





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقده للشارع أن هناك مخطط تطوير سوف يتم تطبيقه بالشارع يشمل توسعته والاستفادة القصوى من كافة المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالاشجار والنباتات الجمالية إلى جانب إنشاء ممشى للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة إضاءة حديثة .





ووجه المحافظ مديرية الطرق وحى الدقى بالحفاظ على الجزيرة الوسطى وألا تقل مساحتها عن 3 أمتار بالإضافة إلى إنشاء مشايات عرضية للمواطنين وتجميل مدخل الشارع وتوسعته .









تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية للشارع حيث وجه المحافظ مديرية الطرق والإدارة العامة للمرور بعمل تخطيط مرورى كامل لشارع شهاب ومتابعة دورية للشارع ورفع كفاءة النظافة والتجريد به .





كما تفقد راشد أعمال التطوير الجارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز موجها بمتابعة يومية للأعمال التي تقوم بها الشركة المنفذة لأعمال التطوير والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير مع إجراء الصيانات الدورية اللازمة موجها حى العجوزة والدقى ومديرية الطرق بالإشراف الدورى وتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على المال العام وما تم إنجازه من أعمال بالشارع .





ونوه إلى توقيع غرامات مشددة على أى منشأة تجارية تتعدى على المال العام وتقوم بإتلاف الرصيف أو الطريق مع إلزامها برد الشئ إلى أصله .







