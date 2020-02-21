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أخبار العالم

قليل الحكمة.. ترامب يفتح النار على براد بيت لهذا السبب

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:35 ص
دونالد ترامب وبراد
دونالد ترامب وبراد بيت
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شيماء مصطفى
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النجم العالمي براد بيت، خلال كلمته أمام حشد انتخابي له بولاية كولورادو الأمريكية اليوم الجمعة.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب عن براد بيت: "لم أكن يوما من المعجبين به على الإطلاق.. لقد نهض وأدلى بخطاب به قليل من الحكمة.. إنه رجل قليل الحكمة".

وكان براد بيت سخر، خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الأوسكار، من الجمهوريين الذين صوتوا ضد استدعاء الشهود في محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخاصة مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

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وقال براد بيت خلال كلمته في حفل الأوسكار، "أخبروني أن لدي 45 ثانية فقط للتحدث وإلقاء كلمة، وهذه المدة أكبر من التي أعطاها مجلس الشيوخ لـ جون بولتون لتقديم شهادته".
 
وكان النجم براد بيت فاز بأول جائزة أوسكار كأفضل ممثل مساعد، بعد مسيرة حافلة في السينما، وتسلمها عن دوره في فيلم Once Upon a Time.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي، رفض طلب الديمقراطيين استدعاء جون بولتون للشهادة في قضية عزل ترامب.

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي، ترامب، من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، في ختام محاكمة تاريخيّة سعى من خلالها الديموقراطيّون إلى عزله فيما تكاتف الجمهوريّون، باستثناء رومني لتبرئته.
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