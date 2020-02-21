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محافظات

تعرف على خطوات وشروط إنشاء منحل العسل

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

المناحل أحد المشروعات الزراعية المنتجة الناجحة في المناطق الزراعية والصحراوية ، ولكن تختلف من مكان لآخر حسب نوع التغذية التي يرتع عليها النحل ويختلف إنتاجها من مكان لآخر حسب مساحة المرعى التي يعتمد عليها النحل ، نرصد خطوات ومراحل من إنتاج حل للنحل .

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قال الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط أنه لابد من اختيار مكان مناسب لانشاء  المنحل ، بحيث يكون بعيدا عن الطرق الرئيسية حتى يتوافر الهدوء للنحل للقيام بعمله باكمل وجه ، وأن تتوافر مصادر للمياه النقية بجوار المنحل حتى يتيح للنحل ان يتغذى على المياه النقية ، ولا يكون بجوار مكان به أتربة حتى لا تتسبب في اختناق النحل والتأثير على وظائفه اليومية .

 

وأضاف زين العابدين أنه لابد من إنشاء مصدات رياح من الناحية البحرية والناحية الغربية لحماية النحل من تيارات الرياح حتى يستطيع الخروج الى الحقول لجمع حبوب اللقاء وقيامه بكامل وظائفه ، بالإضافة إلى عمل مظلة أعلى المنحل لحمايته من حرارة الشمس في فصل الصيف حتى لا يضطر النحل إلى الهروب من الخلية بسبب ارتفاع درجة الحرارة .

 

وأشار زين العابدين إلى ان النحل يحتاج الى رعاية خاصة في فصل الشتاء حيث يعتمد على التغذية بالسكر الجليكوز والتي تبدأ من شهر نوفمبر حتى نهاية شهر أبريل وهذه الفترة لا يكون فيها زهور يتغذى عليها النحل ويتم وقف التغذية مع بداية ظهور زهرة البرسيم في الأول من شهر مايو حتى عملية الفرز في نهاية شهر يونيو وتستغرق مدة وقف التغذية 40 يوما قبل عملية فرز العسل حتى ينضج العسل ويكون خاليا من الجليكوز.

 

ونوه عميد كلية الزراعة الى أن المنحل لابد ان يتوافر بجواره مرعى من الزهور أو النباتات التي يجمع منها النحل حبوب اللقاح مثل الموالح والبرسيم والقطن و النخيل والنباتات العطرية   حيث أن النحل يطير في حدود 3 كيلو متر مربع فلابد قبل إنشاء المنحل دراسة البيئة المحيطة له حتى يكون متوافرا له الرحيق ومصدر للمياه النقية ، مشيرا إلى أن خلية النحل تحتاج إلى فدان من الزهور لجمع الرحيق منها وتكون مصدرا لغذائها.

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