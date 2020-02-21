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محافظات

محافظ البحيرة: ايقاف المعديات النهرية عند سقوط الأمطار

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة  بإيقاف المعديات النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية ومتابعة تراخيصها والتأكد من توافر الاشتراطات ووسائل الأمان، محذرا بمحاسبة من يخالف التعليمات بسحب تراخيص المعديات الخاصة به بالتنسيق مع الجهات المختصة.

من جانبه شدد محمد كجك رءيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود على مالكي المعديات النهرية بتوقف العمل فور سقوط الأمطار ووجود رياح نشطة وقوية موجها بضرورة توافر سبل الأمان داخل المعديات النهرية و التشديد علي عدم تحميل أعداد زائدة عن الأعداد المحددة وذلك للحفاظ علي أرواح المواطنين. 

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كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود برئاسة محمد كجك قد قامت بجولة مرورية علي المعديات النهرية حيث قام رؤساء القري بالمرور علي المعديات النهرية بالوحدات القروية 'بالضهرية ،نكلا العنب ، الشعيرة و معدية قرية كفرالشيخ مخلوف، شبرا النونة للتنبيه على أصحاب المعديات بمنع تشغيلها فى أوقات سقوط الأمطار والرياح النشطة.

محافظ البحيرة: ايقاف المعديات النهرية عند سقوط الأمطار
محافظ البحيرة: ايقاف المعديات النهرية عند سقوط الأمطار
محافظ البحيرة: ايقاف المعديات النهرية عند سقوط الأمطار
محافظ البحيرة: ايقاف المعديات النهرية عند سقوط الأمطار
محافظ البحيرة: ايقاف المعديات النهرية عند سقوط الأمطار
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