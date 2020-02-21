بعد تهديدات أردوغان.. تصعيد تركي جديد في إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن دخول رتل عسكري تركي جديد إلى محافظة إدلب السورية.





ووفقًا للمرصد، دخلت نحو 20 آلية عسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، واتجهت إلى النقاط التركية في إدلب.





وعلم المرصد أن القوات التركية انتشرت في منطقة المسطومة بريف إدلب في محيط المعسكر، وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت للأراضي السورية خلال الفترة الممتدة من أول فبراير الجاري وحتى الآن، أكثر من 2610 شاحنة وآلية عسكرية تركية تحمل دبابات وناقلات جنود ومدرعات ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7400 جندي تركي.





اقرأ أيضا:





يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، أن تركيا لن تسحب قواتها العسكرية التي توغلت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.





وأضاف أردوغان أنه سيجري محادثة هاتفية اليوم حول إدلب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.





وذكرت وسائل إعلام تركية، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وعدد من القادة العسكريين وصلوا إلى الحدود السورية لتفقد الوحدات المنتشرة هناك.





ووصل أقار، اليوم الجمعة، برفقة رئيس الأركان يشار جولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وذلك لتفقد قوات الجيش التركي المنتشرة على الحدود مع سوريا.