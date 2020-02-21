بين شجر اليوسفي.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال الشتوي

شاركت الفنانة الشابة ريهام أيمن بصورة جديدة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك أثناء سيرها بين أشجار اليوسفي والبرتقال، وعلقت على الصورة "يوم جمعة سعيد".





وظهرت ريهام أيمن، بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بدي باللون الابيض، مع جاكت جلد باللون الأسود، ونسقت معه بنطال باللون البيج مما أعطاها مظهرا شتويًا انيقًا، وارتدت حزاما باللون الأسود.





وانتعلت ريهام أيمن، هاف بوت باللون الأسود، لاستكمال الاطلالة الشتوية، وحملت حقيبة جلد متوسطة الحجم باللون النبيتي.





وارتدت بعضا من الاكسسوارات البسيطة، خاتم في اليد، مع سلسة في الرقبة، فمن المعتاد دوما ان تميل الى البساطة في إطلالتها.





وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها مع رفع بعضا من خصلات الشعر من الامام ليبرز عن ملامحها الرقيقة.