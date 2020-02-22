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اقتصاد

حوار.. تفاصيل ندوة الشمول المالي والتأميني بحضور 300 مشارك عربي وأجنبي.. 23 و24 فبراير

السبت 22/فبراير/2020 - 09:00 ص
علاء الزهيري رئيس
علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين
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محمد صبيح
كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن تفاصيل عقد ندوة الشمول المالي والتأمين المستدام خلال يومي 23 و24 فبراير الجاري بحضور نحو 300 مشارك من سوق التأمين المصري والعربي والأوروبي.

وأوضح الزهيري خلال حوار مع صدى البلد، أن الندوة تأتي في إطار البرنامج الثقافي للاتحاد العربي للتأمين والذي رحب كثيرا بطلب الاتحاد المصري للتأمين تنظيم الندوة تقديرا لجهود مصر وتقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 والشمول المالي والشمول التأميني والمجهود المبذول من جانب من الحكومة والبنك المركزي والرقابة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي والشمول التأميني.

وصرح الزهيري بأن الاتحاد المصري للتأمين تسلم موافقة مجلس الوزراء على رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية لندوة الشمول المالي والتأمين المستدام 23 و24 فبراير الجاري وأن الاتحاد يواصل التنسيق مع الهيئة على برامج المحاضرات والمتحدثين من أعلى مستوى من سوق التامين المصري والعربي والأسواق الأوروبية.


وأشار الزهيري إلى افتتاح الدكتور محمد معيط وزير المالية للندوة وتحدث  الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وحضور نحو 300 خبير تأميني من الأسواق المحلية والأجنبية. 
متوقع 300 مشارك 

وأوضح الزهير أن هدف الاتحاد المصري للتأمين من تنظيم الندوة هو الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التأمين ونقل هذه الخبرات للسوق المصرية وكذلك عرض ما حققه السوق المصري من تقدم في مجالات الشمول المالي والتأميني بما يصب في صالح المستفيد.

ينظم الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العربي للتأمين ندوة تحت عنوان "الشمول المالي والتأمين المستدام"، يومي 23 و24 فبراير الجاري.. ويحضر جلسة افتتاح الندوة وزير المالية الدكتور محمد معيط، ويشارك في الجلسات عدد من المتحدثين، من داخل مصر وخارجها، وعلى رأسهم، محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
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