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حوادث

مصرع شخص وإصابة نجليه في انقلاب سيارة بطريق البحر الأحمر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:22 م
جثة
جثة
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خالد رياض
شهد طريق البحر الأحمر باتجاه محافظة أسيوط بمنطقة الكيلو ٨٠ دائرة مركز أخميم بسوهاج، حادث انقلاب سيارة ملاكي واشتعالها، نتج عنه مصرع شخص وإصابة نجليه. 




تم الدفع بـ ٣ سيارات اسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالحادث. انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي واشتعاله النيران بها. 

نتج عن الحادث مصرع فرحات علي محمد سلامة، ٥٩ عاما يقيم الجيزة، كما أصيب نجلاه كل من إيهاب، ٣٧ عاما، باشتباه كسر باليد والكتف اليسرى ونزيف من العين، وحسن، ٣٠ عاما، بجرح عميق بالرأس وجروح متفرقة بالوجه.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة. 

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