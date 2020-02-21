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توك شو

ظافر عابدين: تربينا على إفيهات عادل إمام وأغاني أم كلثوم في تونس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:24 م
ظافر عابدين
ظافر عابدين
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عبد الخالق صلاح
أكد النجم ظافر عابدين، أنه في طفولته وشبابه كان يشاهد الأفلام المصرية والمسلسلات، لافتا أن الفنانة أم كلثوم تسمعها في تونس أكثر من مصر. 

وأضاف عابدين خلال برنامج «سهرانين» المذاع على فضائية «أون اي» ويقدمه الفنان «أمير كرارة»؛ أنه تربى على الأعمال الفنية المصرية مثل رأفت الهجان وأفواه وأرانب؛ موضحا أنه فخور بكونه عربيا بسبب حبه لرجل المخابرات الشهير رأفت الهجان.

وأوضح عابدين،  أن التونسيين من عشاق النجم الكوميدي الكبير عادل إمام صاحب مدرسة المشاغبين، مشيرا إلى أنه تعلم اللهجة المصرية سريعا ليستطيع أن يقدم الأعمال الفنية دون استغراب من المشاهدين. 

وأوضح عابدين أنه دائم السفر بين مصر وتونس، منوها أنه لا يسهر في تونس لأن طبيعة البلد مختلفة، أما في مصر يسهر نتيجة لانشغاله مع أصدقائه. 
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