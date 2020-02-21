عندك مرض نفسي.. أمير كرارة يصدم الفنانة درة على الهواء

قالت النجمة التونسية درة، إنها تفضل السهر في البيت عن الخروج في الحفلات الخارجية، موضحة أنها تترك الحفلات في اسرع وقت وترجع إلى البيت فجأة دون مقدمات، ليرد عليها المذيع «ده مرض نفسي».





وأضافت درة خلال برنامج «سهرانين» المذاع على فضائية «أون اي» ويقدمه الفنان «أمير كرارة»؛ أنها تربت على الأعمال الفنية المصرية مثل رأفت الهجان وأفواه وأرانب، منوهة أنها أتقنت اللهجة المصرية سريعا لدرجة ان البعض لا يشعر أبدا انها تونسية.





وأوضحت درة، أنها كانت تتابع المسلسلات والأفلام والفوازير في رمضان مما جعلها متمكنة في اللهجة المصرية.





ونوهت درة، أنها مقيمة في مصر وتعتبرها بلدها ولا تسافر الى تونس الا في المناسبات.