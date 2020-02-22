أمير كرارة يورط ظافر عابدين ويذيع سره على الهواء

قال النجم ظافر عابدين، إنه والفنانة درة كانا اصدقاء قبل دخوله عالم التمثيل، لافتا إلى أنهما كانا يقطنان في المنطقة نفسها، ويعملان في مجال الأزياء .





وأضاف عابدين، خلال برنامج «سهرانين» المذاع على فضائية «أون اي» ويقدمه الفنان «أمير كرارة»؛ إنه مثَّل مع درة في تونس في أحد المسلسلات وكان يجسد شخصية زوج خائن.





ومن جهتها، قالت درة التي شاركته الاستضافة،: «انا بوقف سوقه وكل البنات بتحبه وبتتصل بيا عشان تعرف هو متجوز ولا لأ .. لدرجة أن الستات مكنتش بتعترض انه متزوج وعايزة تتعرف عليه».





واستنكرت درة، حالات الخيانات الزوجية أو بين الاحباب، واصفة الرجال المخلصين بـ «الرجالة اللي بجد».





وخلال الحلقة، أذاع كرارة سر ظافر عابدين، وقال: «ظافر قالي إن درة طول عمرها من اجمل نساء العالم».