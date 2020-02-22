ثورة حب وتعاطف من رواد السوشيال مع البروفيسور مجدى يعقوب بعد سقوطه على الأرض





ووجه رواد موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " رسائل للبروفيسور مجدى يعقوب وجاء أبرزها كالاتى :





انت اكتر حاجه مبهجه بجد ونفتخر بيها ❤️❤️.





ولسه بيجري ويعافر .. العظيم فخر الصناعة المصرية الأصيلة البروفيسور مجدي يعقوب

اوعى تنسوا ان ده ابن مصر

#مجدى_يعقوب.





نمبر وان الحقيقي 👇❤

سقوط السير العالمي مجدي يعقوب أثناء تكريمه أمس بدبي من صناع الحياة.





شكرا دكتور مجدى يعقوب اول مرا انبهر بنظام وادمية فى التعامل واهتمام فوق العادة هو من يستحق لقب فخر العرب.





نمبر وان الحقيقى .. سير مجدي يعقوب .





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادمًا للحظة سقوط البروفيسور مجدي يعقوب خلال تكريمه في دبي.





ويظهر الفيديو المتداول، الطبيب مجدي يعقوب جراح القلب الأشهر بالعالم، وهو يسقط أثناء صعوده إلى المنصة التكريم في حين مد المتواجدون على منصة التكريم أيديهم لمساعدته على الوقوف مرة أخرى في مشهد صادم وكان من بينهم رجل الأعمال سميح ساويرس الذي قفز سريعا على المسرح لمساندته.