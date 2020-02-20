من الإمارات.. جمع 360 مليون تبرعات لمستشفى مجدى يعقوب| شاهد

قال محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي " كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة وألف مبروك للفائزين ".





واوضح محمد بن زايد في تغريدات له عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر " قائلا : كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة ."





واضاف محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قائلا :" صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد"





وتابع : ستبقى الامارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب".





واتم تغريداته قائلا : "سيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع"



