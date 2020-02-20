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أخبار العالم

من الإمارات.. جمع 360 مليون تبرعات لمستشفى مجدى يعقوب| شاهد

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:26 م
مجدي يعقوب خلال تكريمه
مجدي يعقوب خلال تكريمه في صناع الأمل
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محمود نوفل
قال محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي " كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة  وألف مبروك للفائزين ".

واوضح  محمد بن زايد في تغريدات له عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر " قائلا : كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة ."

واضاف  محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قائلا :" صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد"

وتابع : ستبقى الامارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب".

واتم تغريداته قائلا : "سيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع"

من الإمارات.. جمع 360 مليون تبرعات لمستشفى مجدى يعقوب| شاهد
من الإمارات.. جمع 360 مليون تبرعات لمستشفى مجدى يعقوب| شاهد
من الإمارات.. جمع 360 مليون تبرعات لمستشفى مجدى يعقوب| شاهد
من الإمارات.. جمع 360 مليون تبرعات لمستشفى مجدى يعقوب| شاهد
من الإمارات.. جمع 360 مليون تبرعات لمستشفى مجدى يعقوب| شاهد
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