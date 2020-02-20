رجل أعمال إماراتي يتبرع بـ3 ملايين درهم لمستشفى مجدي يعقوب بعد إنقاذ والدته

تبرع رجل الأعمال الإماراتي حسين السجواني بمبغ 3 ملايين درهم لصالح مستشفي الدكتور مجدي يعقوب .





وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " فيديو لرجل الأعمال الإماراتي وهو يتحدث عما فعله الدكتور يعقوب مع والدته حيث قال : "لم يكن هناك أمل في شفائها، وحده مجدي يعقوب قال لي إن هناك أمل 10%، قلت له توكل على الله يا دكتور.. ولازالت أمي على قيد الحياة إلى اليوم".





جاء ذلك علي خلفية حفل "صناع الأمل" المبادرة الأولى من نوعها بالعالم لتكريم أصحاب العطاء بالوطن العربي، اليوم والتي شهدت تكريم البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب الشهير عن مجمل أعماله الإنسانية خلال مسيرته.

وكانت المبادرة أعلنت تخصيص ريع حفلها بالموسم الثالث لصالح بناء مستشفى مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب في مصر بالمجان.

ويحظى البروفيسور مجدي يعقوب بمسيرة إنسانية حافلة بالعديد من الإنجازات رسمها بحب فياض حتى بات الاسم الأشهر في عالم طب القلوب، حيث أجرى أكثر من ألفي عملية زراعة وما يقرب من 40 ألف عملية قلب مفتوح، خلال مسيرته.



وحسين سجواني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، شركة التطوير العقاري العالمية حيث وُلد حسين سجواني عام 1956، إماراتي الجنسية، كان سجواني من أحد رواد توسع السوق العقارية في دبي. وفي منتصف تسعينات القرن الماضي، قام ببناء العديد من الفنادق بغية استيعاب التدفق المتزايد للأشخاص القادمين إلى الإمارة بغرض مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.





وباعتباره رجل أعمال ومستثمرا مخضرما، يمتلك سجواني أيضًا سجلًا حافلًا من النجاحات والإنجازات في أسواق الأسهم ورأس المال العالمية، إذ يمتلك حاليًا محافظ استثمارية للأوراق المالية في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية.





تُعَد دايكو للاستثمار ، التي تم تأسيسها عام 1992، الشركة الاستثمارية الرئيسية التابعة له وتشمل محفظة أعماله أيضًا شركة الأمانة لمواد البناء وشركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع المتواجدتان في عُمان، بالإضافة إلى شركة الجزيرة للخدمات التي تقدم خدمات التموين والخدمات الداعمة.





شغل سجواني أيضًا منصب عضو مجلس إدارة في عدد من مجالس الإدارة، بما فيها "كلية مجان الجامعية" في العاصمة العُمانية مسقط، وشركة "جونو أون لاين" في نيويورك، و"شركة تكافل الإمارات" في أبوظبي.