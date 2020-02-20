AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رجل أعمال إماراتي يتبرع بـ3 ملايين درهم لمستشفى مجدي يعقوب بعد إنقاذ والدته

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:27 م
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
Advertisements
محمود نوفل
تبرع رجل الأعمال الإماراتي حسين السجواني بمبغ 3 ملايين درهم لصالح مستشفي الدكتور مجدي يعقوب .

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " فيديو لرجل الأعمال الإماراتي وهو يتحدث عما فعله الدكتور يعقوب مع والدته حيث قال : "لم يكن هناك أمل في شفائها، وحده مجدي يعقوب قال لي إن هناك أمل 10%، قلت له توكل على الله يا دكتور.. ولازالت أمي على قيد الحياة إلى اليوم".

جاء ذلك علي خلفية حفل "صناع الأمل" المبادرة الأولى من نوعها بالعالم لتكريم أصحاب العطاء بالوطن العربي، اليوم والتي شهدت تكريم البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب الشهير عن مجمل أعماله الإنسانية خلال مسيرته. 


وكانت المبادرة أعلنت تخصيص ريع حفلها بالموسم الثالث لصالح بناء مستشفى مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب في مصر بالمجان. 


ويحظى البروفيسور مجدي يعقوب بمسيرة إنسانية حافلة بالعديد من الإنجازات رسمها بحب فياض حتى بات الاسم الأشهر في عالم طب القلوب، حيث أجرى أكثر من ألفي عملية زراعة وما يقرب من 40 ألف عملية قلب مفتوح، خلال مسيرته. 


وحسين سجواني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، شركة التطوير العقاري العالمية حيث وُلد حسين سجواني عام 1956، إماراتي الجنسية، كان سجواني من أحد رواد توسع السوق العقارية في دبي. وفي منتصف تسعينات القرن الماضي، قام ببناء العديد من الفنادق بغية استيعاب التدفق المتزايد للأشخاص القادمين إلى الإمارة بغرض مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وباعتباره رجل أعمال ومستثمرا مخضرما، يمتلك سجواني أيضًا سجلًا حافلًا من النجاحات والإنجازات في أسواق الأسهم ورأس المال العالمية، إذ يمتلك حاليًا محافظ استثمارية للأوراق المالية في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

تُعَد دايكو للاستثمار ، التي تم تأسيسها عام 1992، الشركة الاستثمارية الرئيسية التابعة له وتشمل محفظة أعماله أيضًا شركة الأمانة لمواد البناء وشركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع المتواجدتان في عُمان، بالإضافة إلى شركة الجزيرة للخدمات التي تقدم خدمات التموين والخدمات الداعمة.

شغل سجواني أيضًا منصب عضو مجلس إدارة في عدد من مجالس الإدارة، بما فيها "كلية مجان الجامعية" في العاصمة العُمانية مسقط، وشركة "جونو أون لاين" في نيويورك، و"شركة تكافل الإمارات" في أبوظبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عظماء من بلدنا.. السير مجدى يعقوب طبيب عالمي داوى الخواطر والقلوب..صور

الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك يناقش تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري

بعد 20 ألف عملية جراحية ناجحة.. السير مجدي يعقوب يحصد جائزة إيرل باكن للإنجاز العلمي لـ 2020

من هو إيرل بانك الذي فاز السير مجدي يعقوب بجائزة تحمل اسمه؟

أمل جديد.. حاكم دبي يعلن مفاجأة لصالح مشروع مستشفى مجدي يعقوب

اهم الأخبار.. مصر والسودان وإثيوبيا تتفق على 3 نقاط بينها ملء سد النهضة على مراحل.. قمة مصرية فلسطينية في القاهرة غدا

ترشيحاتنا

توقف عنها.. 3 أطعمة تهدد صحتك عند تناولها بعد سن الـ 40

جيرالدو واجايي.. ملامح تشكيل الأهلي في مواجهة الزمالك أمام السوبر المصري

خاص.. صور تكشف تأجير محمد رمضان كومبارسات في واقعة مطعم البرنس

تريند الفن.. رقص وخمور رانيا يوسف.. زواج حسن شاكوش والراقصة.. كومبارسات محمد رمضان في مطعم البرنس

تسريب صور هيونداي hyundai i20 الجديدة.. شاهد

مفاجأة.. سيدة تعترف بزواجها وإنجابها من الفنان قصي خولي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة السيسي ومحمد بن زايد تزين ملعب مباراة السوبر.. صور

رغم تجاوز عمره 100 عام.. مسن يواجه لصًا حاول اقتحام منزله ويجبره على الفرار

طريقة عمل بيتزا الفريدو