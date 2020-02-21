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منوعات

البروفيسور مجدي يعقوب يسقط أرضا.. ولفتة طيبة من سميح ساويرس تجاهه.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادمًا للحظة سقوط البروفيسور مجدي يعقوب خلال تكريمه في دبي.


ويظهر الفيديو المتداول، الطبيب مجدي يعقوب جراح القلب الأشهر بالعالم، وهو يسقط أثناء صعوده إلى المنصة التكريم في حين مد المتواجدون على منصة التكريم أيديهم لمساعدته على الوقوف مرة أخرى في مشهد صادم وكان من بينهم رجل الأعمال سميح ساويرس الذي قفز سريعا على المسرح لمساندته.


وكان  كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، بوشاح "محمد بن راشد للعمل الإنساني" على هامش حفل صناع الأمل.


ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، تم منح الجراح العالمي مجدي يعقوب وشاح محمد بن راشد تكريما لجهوده الإنسانية.


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