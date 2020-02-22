درة: الحياة دون السوشيال ميديا أفضل وبعض «الفانز» محبطين

قالت الفنانة درة، أنه تحب التصوير لتعرض ملابسها على جمهورها، موضحة أنها تعتبر التصوير الفوتوغرافي فنا وليس مهنة.





وأضافت خلال برنامج «سهرانين» المذاع على فضائية «أون اي» ويقدمه الفنان «أمير كرارة»؛ أن التواصل مع المتابعين و«الفانز» عبر السوشيال ميديا مهم جدا بالنسبة للفنان، لافتة أن بعض التعليقات قد تجعل الفنان ينفعل لذا يجب تجاهلها.





وأشارت درة، أن الحياة في الماضي دون السوشيال ميديا كانت أفضل؛ مرددة: « في ناس تخش تشتم وتدي الناس طاقة سلبية وياريت لو يشيلوا مواقع التواصل نهائيا».





ونوهت درة، أن الأمر ليس قاصرا على السلبيات، هناك الكثير من الأمور الايجابية ايضا؛ معلنا أنه تعطي «بلوك» لكل من يشتمها على السوشيال ميديا.





ليرد عليها أمير كرارة: « انا مش فاهم من يقدر يقل ادبه على القمر ده».