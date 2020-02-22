أستاذ بجامعة هارفارد يحذر من تناول أكثر من 10 ملاعق سكر يوميا.. فيديو

كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الشعوب العربية لديها استعداد كبير لتكوين الدهون في منطقة البطن، ومن ثم تزداد الإصابة لديهم بمرض السكري.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لو هناك شخص نحيف ، ولكن لديه 2 كيلو من الدهون في منطقة البطن فإنه يكون عرضة للإصابة بمرض السكري.





وتابع أن كمية السكر المسموح بتناولها يوميا يجب ألا تزيد عن 10 ملاعق صغيرة بوزن 40 جرامًا، لافتا إلى أن عبوة المياه الغازية ذات الحجم 330 ملم بها 36 جرام من السكر.





وأشار أستاذ أمراض الباطنة والسكر، إلى أن عملية زرع خلية جذعية في جسم الإنسان صعبة ومعقدة.