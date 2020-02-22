هانى حتحوت يكشف حقيقة لعب الزمالك بالصف الثاني أمام الأهلي في الدوري..فيديو





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أكد للاعبي فريقه، تأجيل مباراة القمة فى الوقت الذى يؤكد فيه رجال الجبلاية، على إقامتها فى الموعد المحدد سالفا.





وأشار هانى حتحوت، إن الزمالك حاليا، أمام نارين، هو المشاركة بالعناصر الأساسية فى مباراة القمة، وهو ما قد يؤثر على اللاعبين، قبل مواجهة الترجي، الصعبة، أو الدفع بالصف الثاني.





وأوضح هانى حتحوت، إن الزمالك يتخوف من تلقي الصف الثاني، هزيمة كبيرة، أمام الأهلى، قد تؤثر على ما حققه خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن هناك فوارق كبيرة جدا بين لاعبي الصف الأول بالزمالك ونظرائهم بالصف الثاني، في حين، يوجد تقارب كبير جدا بين مستوى لاعبي الأهلى، نظرا لسياسة التناوب التي يعتمد عليها رينيه فايلر.

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الزمالك يدرس الدفع بالصف الثاني أمام الأهلى، فى مباراة القمة المرتقبة فى الدورى، ذلك حال إقامتها.