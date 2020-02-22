عاتبه على هدم منزله.. سائق لودر يدهس مواطنا ويهرب بمنشية الصدر.. صور

شهدت منشية الصدر واقعة مؤسفة عندما دهس سائق لودر احد اهالي المنطقة أسفل عجلاته لمعاتبته على هدم منزلهم بالمنطقة .





وكانت أجهزة الامن قد تلقت بلاغا بوفاة مواطن يدعي عصام يوسف بعد أن دهسه لودر أثناء تواجده فجرا بمنشية الصدر محل سكنه.









تبين من جمع المعلومات أن المتوفى فوجئ ليلة الحادث بونش عملاق يهدم العقار سكنه، على الفور هرول عصام الي الونش وتبين أن مقاول يريد هدم العقار وبالفعل تمكن الونش من هدم جزء منه.





وعند معاتبة عصام لسائق اللودر قام بدهسه أسفل عجلاته ليلقى مصرعه فور وصوله المستشفى، بينما لاذ سائق اللودر بالهرب عقب ارتكابه الواقعة.





وتجمع اهالي المنطقة على اصوات اللودر محاولين الإمساك بالسائق إلا أنه تمكن من الهرب، تم تحرير محضر ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط المقاول وسائق اللودر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.